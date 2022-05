SLK-Klinik in Löwenstein hebt Quarantäne auf

Die SLK-Lungenklinik in Löwenstein (Kreis Heilbronn) kann ab Donnerstag die Quarantäne in einer ihrer Stationen aufheben. Grund dafür waren Corona-Infektionen, die übrigen Stationen waren nicht betroffen. Letzte Tests der noch verbliebenen Patientinnen und Patienten wie auch der Mitarbeitenden von Dienstag seien alle negativ gewesen, so SLK-Geschäftsführer Thomas Weber im Interview mit dem SWR Studio Heilbronn. Die Patientenversorgung in Löwenstein sei allerdings zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Die Quarantäne wurde vor etwa zwei Wochen ausgerufen, als bei einer Routinekontrolle ein Corona-Test bei einem Patienten positiv ausfiel.