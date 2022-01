SLK-Kliniken: Bisher keine vermehrten Kündigungen

Nach der angekündigten Impflicht für Personal im Gesundheitswesen gibt es an den SLK-Kliniken Heilbronn nach aktuellem Stand keine vermehrten Kündigungen. Bisher gebe es keinen spürbaren Anstieg, so ein Sprecher der Kliniken. In der Ärzteschaft liege die Impfquote bei 98 Prozent, beim Pflegepersonal bei etwa 90 Prozent. Mit Nicht-Geimpften bleibe man weiter im Gespräch. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht etwa in Kliniken oder Pflegeheimen soll ab Mitte März gelten. In mehreren deutschen Zeitungen sind zahlreiche Stellenanzeigen aufgetaucht, in denen angeblich ungeimpfte Pflegekräfte nach neuen Jobs suchen. Es gibt Anzeichen, dass es sich zumindest teilweise um fingierte Anzeigen handelt.