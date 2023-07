An den Heilbronner SLK-Kliniken landet weniger Essen im Müll

per Mail teilen

An den Heilbronner SLK-Kliniken soll ein digitales Abfragesystem helfen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Es gibt bereits erste Erfolge.

In Deutschen Kliniken landen rund 30 Prozent der ausgegebenen Lebensmittel im Müll. Das ist nicht nachhaltig und verursacht zudem unnötige Kosten. Deswegen soll ein digitales Abfragesystem helfen, denn: "Ein Schlüssel zur Vermeidung liegt in einer verbesserten Abfrage der Essenswünsche am Krankenbett", sagt Professorin Katja Lotz von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn. Wie dies aussehen kann, zeigen die SLK-Kliniken. Dort erfassen sogenannte "Menüdamen" die Auswahl der Patientinnen und Patienten mit einem Tablet. Viele Komponenten sind wählbar.

Zuvor haben bereits Ärzte oder Pflegekräfte in der EDV hinterlegt, ob es Unverträglichkeiten, Allergien oder andere Einschränkungen gibt, erklärt die Geschäftsführerin der SLK-Service GmbH, Stephanie Haußmann. Dann sperre die Software einige Auswahlpunkte. Wichtig sei bei dem System auch, dass nun die Portionsgrößen - klein, mittel und groß - gewählt werden können.

Brot, Käse, Wurst und Joghurt landeten oft im Müll

Vor gut einem Jahr hatten Studierende des Studiengangs BWL-Food-Management untersucht, welche Lebensmittel in welchen Mengen im Klinikmüll landen. Dies seien vor allem Brot, Käse, Wurst und Joghurts gewesen, sagt Christin Löffler, die Vorsitzende der SLK-Umweltkommission. Joghurt und Brotscheiben werden seitdem nur noch optional angeboten. Das Feedback der Patientinnen und Patienten auf die Umstellung sei positiv, so Löffler.

Studierende der DHBW Heilbronn untersuchen und wiegen den Abfall. DHBW Heilbronn

Lebensmittel kommen Obdachlosen zugute

Bei Resten von Lebensmitteln, die direkt in der Küche anfallen, wie zum Beispiel die Enden von Broten, gibt es Kooperationen mit der Aufbaugilde, die sich um Obdachlose kümmert, und der Foodsharing Company Heilbronn.

Konkrete Zahlen gibt es bislang keine

Wie viel genau bislang vor dem Abfall gerettet wurde oder gar nicht erst eingekauft werden musste, wissen die SLK-Kliniken nicht. "Wir messen nur in Stichproben", sagt Haußmann. Eine konkrete Zahl könne sie deshalb nicht nennen. Sie merke jedoch zum Beispiel beim Brot, dass sie deutlich weniger einkaufen müsse.