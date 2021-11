Corona: SLK-Kliniken Heilbronn schränken Besuche wieder ein

In den SLK-Kliniken Heilbronn gelten ab Samstag wieder strengere Regeln: Patienten dürfen nur noch einmal täglich von einer Person besucht werden. Für Besucher gilt die 3G-Regel.

Mitarbeitende sowie Patientinnen und Patienten sollen so in der erneuten Corona-Welle im Krankenhaus besser geschützt werden. Überhaupt keine Besuche sind in den Covid-19-Bereichen gestattet.

Anpassung auch auf Geburtenstation

Die angepassten Besucherregelungen gelten auch für frisch gebackene Mütter und ihre Babys. Auch sie dürfen nur noch einmal täglich von einer Person auf der Mutter-Kind-Station besucht werden. Väter beziehungsweise Begleitpersonen dürfen weiterhin zur Geburt und zum Kaiserschnitt mit in den Kreißsaal. In diesem Fall erfolgt ein Antigentest.

Kinder, die stationär in der Kinderklinik behandelt werden, dürfen einmal täglich von beiden Elternteilen besucht werden. Diese dürfen aber nicht gleichzeitig anwesend sein. Geschwisterkinder sind nicht zugelassen.



Erneuter Anstieg der Corona-Behandlungen

Auch die SLK-Kliniken verzeichnen eine rasche Zunahme der Covid-19-Patientinnen und -Patienten, heißt es in einer Mitteilung. Am Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn sei eine dritte Normalstation für Covid-19-Patientinnen und -Patienten eröffnet worden, im Intensivbereich werde ein zweiter Teil für Covid-19-Erkrankte vorbereitet.

Im SLK-Verbund werden laut Mitteilung 58 Covid-19-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt, acht davon müssen intensivmedizinisch versorgt werden.