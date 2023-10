SLK-Klinikum am Plattenwald: Neues Navigationsgerät für Wirbelsäulen-OPs

per Mail teilen

Neuartig und selten ist es, aber im SLK-Klinikum am Plattenwald ab sofort im Einsatz: Ein Navigationsgerät, das Operationen an der Wirbelsäule sicherer machen soll.

Das SLK-Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) ist eine von fünf Kliniken bundesweit, die bei Operationen an der Wirbelsäule jetzt ein neues Navigationsgerät einsetzt. Dadurch sollen die Operationen schneller, sicherer und strahlungsärmer sein.

Navi für selbstfahrende Autos

Die Kameratechnologie wurde ursprünglich für das Navigieren selbstfahrender Autos entwickelt und wird seit kurzem auch im OP verwendet. Mit Erfolg, so das Klinikum in Bad Friedrichshall.

Denn Operationen an der Wirbelsäule sind kompliziert und durch zweidimensionale Röntgenbilder nicht immer zu einhundert Prozent zielgenau möglich. Durch den Einsatz des Navigationsgerätes "gehören diese Probleme der Vergangenheit an", heißt es. Operateure und Patienten profitieren demnach gleichermaßen.

Einer der ersten Patienten ist Erich Heinzmann (rechts): Er lässt sich von Chrirurg Andreas Zeugner (links) die neue Technologie erklären. Im Hintergrund: Bilder von Heinzmanns Wirbelsäule. Pressestelle SLK-Kliniken Heilbronn GmbH

Chirurg: "Veränderungen sind tiefgreifend"

Für Andreas Zeugner, Leiter der Sektion Wirbelsäulenchirurgie, verändert der Einsatz dieser Technologie Operationen an der Wirbelsäule tiefgreifend: "Wir sind [...] in der Lage, Knochenstrukturen sehr viel besser zu erkennen und somit präziser zu arbeiten."

Damit senken wir auch die Quote der Reoperationen.

Hinzu komme, dass während eines Eingriffs kaum noch geröntgt werden muss. Das reduziere zudem die Strahlenbelastung für die Patienten und auch für das OP-Personal, so Zeugner weiter. Die bereits vor einer OP entstandenen CT-Aufnahmen werden während eines Eingriffs mit den Live-Kamerabildern des Systems übereinandergelegt, heißt es. Dadurch entstehe ein dreidimensionales Bild, was die Operationen für die Patienten sicherer mache.

71-Jähriger ist einer der ersten Patienten

Entspannt zeigt sich auch einer der ersten Patienten, an dem die neue Technologie angewendet wurde: Erich Heinzmann kommt aus Obersulm (Kreis Heilbronn) und ist 71 Jahre alt. Er berichtet von "einer neuen Lebensqualität". Er war nach eigenen Angaben vor der OP nicht mehr in der Lage, aufrecht zu gehen. Heute könne er wieder problemlos Fahrradfahren.