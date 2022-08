per Mail teilen

Wer dieser Tage in den Heilbronner SLK-Kiniken behandelt werden will, muss sich auf teils erhebliche Wartezeiten einstellen. Das gilt auch für Untersuchungen und sogar Operationen - denn es fehlt an Personal. Und jetzt im Sommer kommen gleich noch weitere Gründe zusammen. SWR-Reporter Wolfgang Köhler berichtet.