Zum bundesweiten "Aktionstag gegen den Schmerz" gibt es am Dienstag im SLK-Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) eine Info-Veranstaltung zum Thema. Zwischen 13 und 16 Uhr wird eine Ärztin im Eingangsbereich des Klinikums über die verschiedenen Möglichkeiten der Schmerztherapie sprechen.