SLK-Kliniken Heilbronn forschen an Impfstoff

Die Heilbronner SLK-Kliniken gehen jetzt neue Wege in der Krebsmedizin. Tumor-Patienten werden im Rahmen einer Studie mit Vakzinen von Biontech geimpft.

Mit der von dem Unternehmen Biontech verwendeten mRNA-Technik können verhältnismäßig einfach Impfstoffe für verschiedene Krankheiten hergestellt werden. Bei dem Krebsimpfstoff, der in den SLK-Kliniken verwendet wird, werde so ein personalisierter Wirkstoff gegen den Tumor genutzt, heißt es aus den SLK-Kliniken. Den Biontech-Impfstoff kenne man bereits als einen sehr erfolgreichen Impfstoff. Der Gedanke, gegen Krebs zu impfen, bestehe schon lange.

"Das Besondere ist, dass man für jeden Patienten einen ganz individualisierten Impfstoff produzieren kann. Und dann ähnlich wie bei der Impfung gegen Covid-19 auch anwenden kann."

Einfachere Krebs-Diagnostik durch Blutprobe

Möglich sei jetzt auch, so Martens, Tumorzellen in Blutproben zu erkennen und nicht mehr nur in Gewebeproben. Auch Veränderungen bei Tumoren ließen sich so feststellen. Damit könne gezielter behandelt werden. Diese Technologie sei noch sehr neu und werde auch noch nicht von den Krankenkassen bezahlt. Der Chefarzt ist gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender des Krebsverbands Baden-Württemberg.