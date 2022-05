SLK-Kliniken: Behandlung von Corona-Patienten jetzt an allen Standorten

Die SLK-Kliniken Heilbronn haben die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion neu strukturiert, teilte ein Sprecher der SLK-Kliniken auf SWR-Anfrage mit. Ab sofort werden positiv Getestete im Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn und in den Standorten Bad Friedrichshall und Löwenstein (Kreis Heilbronn) behandelt. Bisher war die Behandlung von Covid-19-Patienten fast ausschließlich am Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn gebündelt. Die Patienten werden laut Klinikum in separaten Zimmern in den jeweiligen Stationen untergebracht. Die Corona-Isolierstation am Klinikum am Gesundbrunnen soll aufgelöst werden, wenn die Zahl der Covid-19-Patienten konstant bei 15 bis 18 liege. Derzeit werden im SLK-Verbund 23 positiv getestete Menschen stationär behandelt, 3 davon auf Intensivstation.