SLK-Kliniken Heilbronn benötigen Blutspenden

Der SLK-Klinikverbund mit Hauptsitz in Heilbronn ruft zur Blutspende auf. Der Bedarf an Blutkonserven könne derzeit nur knapp abgedeckt werden. Ein Grund sind viele Covid-Erkrankte. Die Kliniken verzeichnen zudem ein hohes Patientenaufkommen durch Notfälle wie Unfälle, das auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie liegt. Hinzu komme, neben der Versorgung von Tumorpatienten, die hohe Anzahl von intensivpflichtigen Covid-19-Patienten, die teilweise auch Blutprodukte benötigen. Man könne sich an keine Phase erinnern, in der Blut so knapp war wie derzeit, hieß es in einer Mitteilung der SLK-Kliniken. Dort werden monatlich rund 1.200 Blutkonserven benötigt. Das Blutdepot befindet sich im Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn.