SLK-Kliniken verschärfen erneut Besucherregelung

Die SLK-Kliniken Heilbronn verschärfen erneut ihre Besucherregelung. Ab kommendem Mittwoch gilt für Besucher 2G-Plus. Dann können nur vollständig Geimpfte oder Genesene das Krankenhaus betreten, die zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Ausnahmen in Form von 3G sind laut Klinik möglich für Besucher eines sterbenden oder bereits verstorbenen Patienten, Personen unter 18 Jahren oder Personen, die sich nachweislich nicht impfen lassen können. In den Krankenhäusern der SLK-Kliniken können Patienten einmal täglich Besuch von einer Person empfangen. In der Klinik Außerdem müssen Patienten und Besucher ab 14 Jahren eine FFP2-Maske tragen, auch in den Zimmern.