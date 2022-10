Brustkrebs: Heilungschancen könnten noch besser sein

Der Brustkrebsmonat Oktober soll vor allem auf die Vorsorge hinweisen und über die Krankheit aufklären. Die Heilungschancen sind sehr gut, könnten aber noch besser sein.

Der Oktober ist deutschlandweit der Brustkrebsmonat. Viele Aktionen und Veranstaltungen sollen für das Thema sensibilisieren, vor allem für die Vorsorge. Wird die Krankheit früh erkannt, liegen die Heilungschancen oftmals bei über 90 Prozent. Doch die Vorsorge sei noch nicht bei allen Frauen angekommen, so Nikolaus de Gregorio, Direktor der Gynäkologie am SLK-Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn.

Heilungschancen könnten noch besser sein

Über alle Stadien der Erkrankung hinweg - dazu zählen also auch Brustkrebserkrankungen, die erst später erkannt werden - liegen die Heilungschancen laut de Gregorio bei über 88 Prozent. Seiner Meinung nach könnte das aber noch besser sein. Denn wird ein Tumor früh erkannt, steigen die Chancen schnell auf weit über 90 Prozent.

Doch längst nicht alle Frauen wissen Bescheid über die Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Denn ein Mammografie-Screening ist gesetzlich zwischen 50 und 69 Jahren vorgesehen, doch auch davor kann man schon vorsorgen. Beispielsweise könne der Frauenarzt ein Ultraschallbild machen und zur Mammografie überweisen, so de Gregorio.

Trugschluss: "Das betrifft nur alte Frauen"

Besonders häufig tritt die Erkrankung bei Frauen zwischen 60 und 75 Jahren auf, was zu dem Trugschluss führt, jüngere Frauen seien nicht betroffen. Das stimme so nicht, sagt de Gregorio. Gerade in Familien mit einer Vorgeschichte können auch jüngere Frauen erkranken.

"Es gibt eben Fälle, gerade bei Risikofamilien, wo eine Vorsorge auch schon vor dem 50. Lebensjahr sinnvoll ist."

Daher appelliert der Chefarzt an alle Frauen: "Gehen Sie zur Vorsorge und nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen."

Ein weiterer Trugschluss ist, dass nur Frauen erkranken können. Denn auch Männer könnten Brustkrebs bekommen. Da diese Fälle aber sehr selten seien, würden diese oftmals noch sehr spät erkannt, so de Gregorio.

Brustkrebsmonat zur Sensibilisierung

Für de Gregorio hat der Brustkrebsmonat Oktober vor allem die Bedeutung, auf die Vorsorge hinzuweisen und die Möglichkeiten, die es da gibt, aufzuzeigen.

"Es gibt eben leider immer noch ordentliche Teile der Bevölkerung, die von diesen Vorsorgemaßnahmen nicht erreicht."

Am 27. Oktober gibt es eine Info-Veranstaltung im Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen, die auch online über den SLK-YouTube-Kanal übertragen wird. Darüber hinaus haben sich die SLK-Kliniken mit der Bäckerei Härdtner zusammengetan. Dort werden anlässlich des Brustkrebsmonats in insgesamt 20 Filialen Hefeschleifen verkauft. Mit dem Erlös soll der Verein "Hilfen für Krebskranke Heilbronn-Franken" unterstützt werden. Denn von jeder verkauften Hefeschleife werden 20 Cent gespendet.