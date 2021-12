Corona: Klinikum Crailsheim ist zu voll

Die Intensivstation im Klinikum Crailsheim seien laut Geschäftsführer voll und Verlegungen kaum möglich. Die SLK-Kliniken Heilbronn haben einen weiteren Covid-Patienten verlegt.

Das Kreisklinikum in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat Schwierigkeiten, Covid-Patienten zu verlegen. Die Stationen seien voll, man wisse derzeit nicht wohin, sagte Geschäftsführer Werner Schmidt dem SWR.

"Das findet im Moment nicht mehr statt. Die Patienten bleiben da und die Patienten liegen auch lange. Und das ist die Problematik: Es gibt kein Ventil mehr, weil alle Krankenhäuser ausgelastet und voll sind."

Im Kreis Schwäbisch Hall werden in den beiden Kliniken in Crailsheim und Schwäbisch Hall aktuell 14 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt.

Corona-Lage im SLK-Klinikum sehr angespannt

Die Lage im SLK-Klinikum sei weiterhin sehr angespannt, sagte ein Sprecher dem SWR Studio Heilbronn. Jetzt soll ein Covid-Patient nach Rheinland-Pfalz verlegt werden.

OPs werden verschoben

Aktuell werden 99 Corona-Patientinnen und Patienten insgesamt in allen Kliniken des SLK-Verbundes behandelt. 29 der Erkrankten liegen auf der Intensivstation, 28 davon müssen beatmet werden. Zwar würden medizinisch vertretbare Operationen aktuell verschoben, eine lückenlose Patientenversorgung sei aber weiterhin gegeben, so der Sprecher der SLK-Kliniken.





Mittlerweile müssen Patienten des SLK-Klinikums in andere Bundesländer verlegt werden (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Spontane Verlegungen in der Nacht

Bereits Anfang Dezember hatte das Heilbronner SLK-Klinikum am Gesundbrunnen einen Covid-Patienten in ein anderes Bundesland verlegt. Schon da waren die Intensivstationen der SLK-Kliniken an der Belastungsgrenze. Zuvor waren schon Corona-Patienten in andere Kliniken verlegt worden, allerdings innerhalb Baden-Württembergs. Zwei Patienten wurden zum Beispiel erst spontan in der Nacht zum Dienstag nach Freiburg und Offenburg verlegt. Die meisten der Menschen werden per Helikopter in andere Kliniken geflogen.

Die SLK-Kliniken Heilbronn Zum Verbund der SLK-Kliniken Heilbronn gehören drei Krankenhaus-Standorte: das Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen, das Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall und die Geriatrische Rehaklinik in Brackenheim. Nach eigenen Angaben gibt es über 1.400 Betten. "Jährlich werden mehr als 70.000 Patienten stationär und über 170.000 Patienten ambulant behandelt", heißt es auf der Homepage. Außerdem befindet sich die Lungenklinik Löwenstein, eine Tochterklinik, im SLK-Verbund. "Sie verfügt über 205 Betten und behandelt jährlich rund 8.200 Patienten stationär sowie knapp 12.000 ambulant." Weiter betreiben die SLK-Kliniken Gesundheitszentren in Möckmühl und Brackenheim.

SLK-Kliniken kämpft mit Fachkräftemangel

Die Politik, so SLK-Geschäftsführer Thomas Weber in einem öffentlichen Live-Interview mit Stimme.tv, handelt in der aktuellen Corona-Krise meist zu spät. Die Probleme im SLK-Klinikum sind die, die wohl die meisten Kliniken im Land betreffen: Auch hier kämpft das Krankenhaus mit dem Fachkräftemangel, so Weber. Nicht die Zahl der Intensivbetten - oder diese aufzustocken - ist das Problem, sondern das Pflegepersonal, das sich um die Erkrankten kümmern muss.

Zwar befürwortet Weber nicht ausdrücklich eine Impfpflicht. Er wünscht dennoch, dass jeder und jede, der kann, ein Angebot wahrnimmt.