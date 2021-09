Schriller Ig-Nobelpreis geht an Mediziner aus Heilbronn und Heidelberg

Die Forschungsthemen klingen auf den ersten Blick skurril, aber sie sind so realisiert worden. Von echten Wissenschaftlern. Jetzt ging ein schriller "Ig-Nobelpreis" nach Heilbronn und Heidelberg.

Ob ein Ländervergleich der Bakterien in ausgespuckten Kaugummis oder ob Bärte besser vor Verletzungen durch Faustschläge ins Gesicht schützen - mit den Ig-Nobelpreisen werden skurrile Forschungsarbeiten echter Wissenschaftler ausgezeichnet. Sie sollen laut Veranstalter das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren. Der Name kommt aus dem englischen "ignoble", was "unehrenhaft" bedeutet.

Mediziner aus Heilbronn ausgezeichnet

Der Preis in der Kategorie Medizin ging unter anderem an Olcay Cem Bulut und Burkard Lippert, die an der Uniklinik Heidelberg und an den Heilbronner SLK-Kliniken arbeiten. Sie erbrachten den Beweis, dass Orgasmen genauso effektiv wie abschwellende Medikamente dabei helfen, die Nasenatmung zu verbessern.

Weitere Preisträger aus Deutschland

Wissenschaftler aus Deutschland, Großbritannien, Neuseeland, Griechenland, Zypern und Österreich erhielten die Ehrung in der Kategorie "Chemie" für die chemische Analyse der Luft in Kinos um zu testen, ob die von Zuschauern produzierten Gerüche zuverlässig den Grad von Gewalt, Sex, antisozialem Verhalten, Drogengebrauch und Fluchen in dem Film auf der Leinwand widerspiegeln. Die Gewinner arbeiten am Max-Planck-Institut für Chemie sowie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.

Bizarre Preisverleihung

Normalerweise verfolgen mehr als 1.000 Zuschauer die Gala live vor Ort in einem Theater der Elite-Universität Harvard. Aber auch bei der rund anderthalbstündigen Online-Preisverleihung, die diesmal unter dem Oberthema "Maschinenbau" stand, flogen Papierflieger, gab es Sketche, bizarre Kurz-Opern und noch viel mehr skurrilen Klamauk.

Forscherin ahmt Katzenlaute nach

Susanne Schötz, eine Forscherin aus Schweden, die den Preis in der Kategorie Biologie für ihre Erforschung der Kommunikation zwischen Katzen und Menschen bekam, nahm die Ehrung mit einem Haarreif samt Katzenohren darauf an. "Was für eine Ehre, ich bin sprachlos", sagte Schötz - und ahmte dann zahlreiche verschiedene Katzenlaute nach.

Übergewicht als Indikator für Korruption?

Wissenschaftler aus Frankreich, der Schweiz, Australien, Österreich, Tschechien und Großbritannien bekamen den Preis in der Kategorie Wirtschaft für die Entdeckung, dass das Übergewicht der Politiker eines Landes ein guter Indikator für die Korruption in diesem Land sein könnte.