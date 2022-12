Wegen Kirchenskandalen: Menschen suchen anderswo Halt

Der Hohenloher Dekan Ingo Kuhbach aus Mulfingen verzeichnet in der Vorweihnachtszeit immer mehr Menschen, die Hilfe suchen. Doch an die Kirche wenden sich wenige.

Ingo Kuhbach ist seit Jahren Hohenloher Dekan und katholischer Pfarrer in Mulfingen (Hohenlohekreis). Gerade jetzt, in Krisenzeiten, erlebt er, dass viele Menschen Hilfe brauchen. Zuflucht und Trost suchten aber immer weniger bei der Kirche - auch nicht in der Vorweihnachtszeit. Die zurückliegenden jahrelangen Skandale seien sehr präsent in den Köpfen. Derzeit beschäftigten vor allem die Geschehnisse in Köln, die durch die Medien gingen, die Menschen.

Corona, Grippe und Personalmangel in Krankenhäusern treibt Menschen um

Dabei hat Kuhbach als Dekan und Pfarrer eigentlich immer ein offenes Ohr für die Menschen und ihre Probleme. Davon gebe es derzeit viele: Nicht nur die Corona-Pandemie und Geldsorgen würden die Menschen plagen, auch die grassierende Grippewelle und die Medikamenten- und Personalknappheit mache den Menschen derzeit zu schaffen.

Weniger Menschen suchen Halt in der Kirche

Und dass es den Menschen schlechter geht, sieht Kubach auch daran, dass zum Beispiel die Tafel im Jagsttal regen Zulauf hat - erschreckend, wie sehr das zunehme. Gerade auf dem Land aber wendeten sich die Menschen kaum an die Kirche, "das macht man einfach nicht", sagt Kuhbach. Und auch wenn die Menschen gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit Halt in der Kirche finden könnten, glaubt Kuhbach nicht, dass nach all den Skandalen mehr Menschen hier noch Zuflucht suchen werden.

Tafelläden bekommen immer mehr Zulauf

Grund ist unter anderem, dass die Menschen auch in anderen Institutionen oder religiösen Vereinigungen Zuspruch finden, mutmaßt Kuhbach: "Ich meine deutlich sagen zu müssen, dass die Kirche eben da ein Player unter vielen geworden ist." Das Ansehen der Kirche habe selbst in ländlichen Gegenden, in denen die Kirche eine größere Rolle spiele, gelitten: "Zu glauben, dass, wenn die Kirche jetzt etwas sagt, das dann Trost und Zuversicht bietet - das gibt es so nicht mehr."