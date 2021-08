Bei Bauarbeiten auf dem ehemaligen Peka-Gelände in Künzelsau (Hohenlohekreis) ist kontaminiertes Material im Boden gefunden worden. Es soll vermutlich bei Abbrucharbeiten 2015 dort eingelagert worden sein.

Durch den Fund würden die Kosten des Neubaus auf dem Areal enorm in die Höhe getrieben. Es ist die Rede von bis zu 1,8 Millionen Euro, so Gemeinderat Hans-Jürgen Saknus (SPD), zuvor standen rund 700.000 Euro im Raum.

Hat ein Teil der Stadtverwaltung davon gewusst?

Gemeinderäte, unter anderem Saknus, kritisieren zudem: Zumindest Teile der Stadtverwaltung müssten Informationen über belastetes Material, das beim Abbruch des ehemaligen Peka-Kaufhauses in der Baugrube eingelagert wurde, gehabt haben. Denn: Der Auftrag sei richtlinienkonform vergeben worden. Dabei seien auch Meldungen über alte Schadstoffe in der Baugrube des ehemaligen Kaufhauses an die Stadt weitergegeben worden. Es gelte jetzt zu prüfen, wie damit umgegangen wurde, so Saknus: "Wir brauchen eine restlose Aufklärung." Habe die Stadt wirklich von der Einlagerung gewusst, könne man von "Ämterversagen" sprechen. Das würde der Gemeinderat nicht durchgehen lassen.

Staatsanwaltschaft bestätigt Vorermittlungen

Die zuständige Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall bestätigte dem SWR, dass sie Vorermittlungen eingeleitet hat, um eine mögliche Strafbarkeit des Falles zu untersuchen.

Wer die teure Entsorgung bezahlen muss, ist unklar. Eine Anfrage bei der Stadt Künzelsau läuft.