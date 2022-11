per Mail teilen

Schon Ende Oktober waren Vorwürfe der Tierquälerei gegen einen Zulieferbetrieb von Lidl aus Niedersachsen aufgekommen. Jetzt gibt es neues Material aus Spanien.

Der Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) sieht sich mit weiteren Vorwürfen von Tierquälerei konfrontiert. Die Tierschutzorganisation Albert Schweitzer Stiftung veröffentlichte dazu am Dienstag weiteres Filmmaterial. Die Bilder seien im Hühnermaststall des spanischen Lidl-Lieferanten Sada versteckt aufgenommen und der spanischen Tierrechtsorganisation Equalia zugespielt worden. Laut Stiftung zeigten diese erschütternde Tierschutzverstöße, unter anderem wie Arbeiter Tiere brutal töten, treten und in Transportkäfige stopfen.

Stiftung fordert Anhebung der Tierschutzstandards

Die Albert Schweitzer Stiftung, weitere Tierschutzorganisationen und mehr als 140.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner einer Petition fordern Lidl deshalb erneut auf, seine Tierschutzstandards in der Hühnermast europaweit anzuheben. Zuvor waren Vorwürfe der Tierquälerei aus einem Stall in Niedersachsen aufgekommen, aus dem Lidl Hühner für seine Eigenmarken "Metzgerfrisch" und "Grillmeister" bezieht, wie die Albert Schweitzer Stiftung schreibt. Diese hatte Lidl später zurückgewiesen. Der Discounter schrieb, die umfassende Prüfung seines Lieferanten sei ohne Auffälligkeiten verlaufen. Trotzdem werde der Lieferant weiter engmaschig beobachtet.