Im Kreis Heilbronn wird das Sirenennetz modernisiert. Die neuen Sirenen sind mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, um damit im Notfall schneller informieren zu können.

In den nächsten Monaten wird in 24 Kommunen im Kreis Heilbronn das Sirenennetz aktualisiert. Rund 1,5 Millionen Euro umfasse die Modernisierung, so das Landratsamt. Grund für die Erneuerung ist das Sirenenförderprogramm des Bundes, das nach der Ahrtalkatastrophe aufgestockt wurde. In Leingarten sind die ersten neuen Sirenen bereits installiert worden, worüber sich Bürgermeister Ralf Steinbrenner (parteilos) freut.

Die kommen alle auf kommunale Gebäude, weil die will ja nicht jeder bei sich auf dem Dach haben - über den Ort verteilt. So können [...] dann auch alle gewarnt werden.

Neue Sirenen mit mehr Funktionen

Die neuen Sirenen sind nicht nur lauter, sie verfügen außerdem noch über eine Akkufunktion, so Steinbrenner weiter. Das bedeutet, sie funktionieren auch bei Stromausfall noch eine gewisse Zeit lang. Dies war mit den alten Sirenen bisher nicht möglich. Neu ist auch, dass Sprachnachrichten über diese Sirenen weitergegeben werden können.

Die neue Sirene auf dem Feuerwehrhaus in Leingarten. SWR

Lieferschwierigkeiten beim Material

Bereits 2021 hätten die Kommunen den Auftrag für die Sirenen erteilt, so das Landratsamt. Doch die Hersteller hatten und haben massive Schwierigkeiten, an Material zu kommen - auch weil die Nachfrage extrem angestiegen sei.

"Im Landkreis gibt es glücklicherweise schon ein Sirenennetz", erklärt Marc Hoffman, der Leiter für Sicherheit und Ordnung im Landkreis Heilbronn. Das bedeute, dass man "nicht ohne dastehe" im Vergleich zu anderen Landkreisen. Dennoch sei es natürlich ärgerlich, wenn man die Gelder parat habe und nichts vorangeht, sagt er.