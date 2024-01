So verlief die Silvesternacht

Nach den Krawallen an Silvester im vergangenen Jahr ging es für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte mit Anspannung in die Silvesternacht. Doch in der Region blieb es weitgehend friedlich.

Keine ruhige Nacht, aber eine überwiegend friedliche - das ist die Bilanz für die Silvesternacht 2023 in Heilbronn-Franken. Wie die Polizeipräsidien Heilbronn und Aalen sowie die Heilbronner Feuerwehr mitteilen, ist es zum Jahreswechsel zu keinen besonderen Vorkommnissen oder Ausschreitungen gekommen. Die zentrale Notaufnahme in Heilbronn hatte laut diensthabender Leitung aber mit deutlich mehr Verletzten durch Böller und Feuerwerkskörper zu tun sowie vielen stark alkoholisierten Patienten. Erhöhte Polizeipräsenz zeigt Wirkung Man habe sich auf Szenarien wie 2022 vorbereitet, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn mit. 20 Prozent mehr Beamtinnen und Beamte als gewöhnlich waren in der Nacht schwerpunktmäßig rund um den Marktplatz im Einsatz, nachdem es dort im vergangenen Jahr zu Krawallen und Festnahmen gekommen war. Nach Ansicht der Polizei hat die erhöhte Präsenz mit dazu geführt, dass es alles in allem eine friedliche Silvesternacht war. Es sei für alle Einsatzkräfte gut zu tun gewesen, besondere Vorkommnisse oder gravierende Einsätze habe es aber nicht gegeben. Eine ähnliche Bilanz zieht das Polizeipräsidium Aalen für den Landkreis Schwäbisch Hall: Keine ruhige Nacht, aber alles im Rahmen. Baden-Württemberg Große Krawalle bleiben aus Silvesternacht in BW: Einsatzkräfte angegriffen, Verletzte durch Böller, viele Brände In der Silvesternacht wurden in Freiburg und Bad Saulgau Einsatzkräfte angegriffen. Außerdem gab es Verletzte durch Böller und die Feuerwehren rückten aus, um Brände zu löschen. 6:00 Uhr SWR1 Frohes Neues Jahr SWR1 Baden-Württemberg Notaufnahme: Zahl der Verletzten steigt Die zentrale Notaufnahme in Heilbronn registrierte dagegen einen Anstieg an Patienten, die durch Raketen oder Feuerwerkskörper verletzt wurden. Insgesamt wurden 15 Patienten unter anderem mit Verbrennungen, Augenverletzungen oder Knalltraumata behandelt. Daneben beobachtete das Klinikpersonal auch eine erhöhte Anzahl stark alkoholisierter Patienten. Zu schwereren Verletzungen sei es aber nicht gekommen, teilt ein Kliniksprecher mit. Trotz der erhöhten Belastung gegenüber normalen Nachtdiensten seien im Jahresvergleich keine Höchstwerte erreicht worden. Brenzlige Situationen alle gut gelöst Auch die Feuerwehr Heilbronn zeigt sich erleichtert. Keine Verletzten, keine größeren Brände - das Jahr beginnt gut. Ein entspanntes Silvester für die Einsatzkräfte? Fehlanzeige: Mit 19 Einsätzen gegenüber den üblichen zwei bis drei pro Nacht hatte die Feuerwehr gut zu tun. Teilweise mit leichtsinnigem Blödsinn, so ein Feuerwehrsprecher. Unter anderem hatten Unbekannte einen Einkaufswagen auf die Stadtbahngleise am Sülmertor geschoben - es kam zum Zusammenprall, die Bahn konnte nicht weiterfahren. Solche Vorkommnisse seien typisch für die Silvesternacht, so der Sprecher, aber unnötig gefährlich. Die Markise eines Heilbronner Einfamilienhauses hat Feuer gefangen. Weil die Bewohner nicht zu Hause sind, klettern Feuerwehrkräfte über eine Leiter auf den Balkon und können den Brand löschen. Feuerwehr Heilbronn Instagram (Erlaubnis Vogt) Daneben gab es zahlreiche kleinere Einsätze. Brennende Pkw, Hecken, Markisen und Co. konnten aber schnell gelöscht werden. Auch dank des beherzten Eingreifens der Bevölkerung, berichtet der Sprecher. Die Feuerwehr sei immer schnell alarmiert worden, aber häufig hätten die Bürgerinnen und Bürger die Brände bereits selbst gelöscht, bis die Einsatzkräfte eintrafen.