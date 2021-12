Silvester 2021 in Heilbronn-Franken

Das SWR Studio Heilbronn wünscht allen einen guten Rutsch und einen tollen Start ins neue Jahr 2022.

Eine große Party mit vielen Freunden oder der Großfamilie ist an Silvester 2021 auch in Heilbronn-Franken leider nicht möglich. Zum zweiten Jahr in Folge bestimmen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie den Jahreswechsel. So dürfen Treffen von Geimpften und Genesen derzeit in Baden-Württemberg in Innenbereichen nur mit maximal zehn Personen stattfinden.

Kein Silvesterfeuerwerk

Am nächtlichen Himmel wird es zum Jahreswechsel in der Region ruhig bleiben. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern und das Abbrennen von Lagermaterial ist verboten, große Ansammlungen sind untersagt. Aber vielleicht kann man als Alternative ja mal Wachs gießen. Aufgrund von EU-Vorgaben ist das traditionelle Blei gießen seit einiger Zeit nicht mehr erlaubt.

Auch wenn manchen der Böller-Verzicht vielleicht schwer fällt: Die Umwelt wird es mit Sicherheit freuen - und die Beschäftigten der Bauhöfe in den Städten und Gemeinden, die normalerweise Berge von Flasche, Raketen oder Böllerresten beseitigen müssen. So gibt es in Heilbronn beispielsweise Tonnen weniger an Müll.

Raclette mal anders

Doch auch eine Feier im ganz kleinen Kreis kann große Freude bereiten - besonders, wenn etwas Leckeres zu essen auf dem Tisch steht.

Ein echter Klassiker zu Silvester ist Raclette. Häufig wird das Gericht mit dem bekannten Raclettekäse zubereitet. Wer Abwechslung möchte, könnte dieses Jahr ganz andere Käsesorten ausprobieren - oder ein Pfännchen mit roter Beete belegen.

Lust auf neue Ideen? Wer sich zum Beispiel vegan ernährt oder einfach mal etwas anderes versuchen möchte, könnte an Silvester zum Beispiel diese Maultaschen mit Maronenfüllung oder einen geschmorten Kürbis mit Kräuter-Buchweizen-Mix zubereiten - Vitamine schaden bekanntlich nie.

Blick zurück und voraus

Der Jahreswechsel ist für viele eine Gelegenheit zurückzublicken auf das vergangene Jahr. In der Region Heilbronn-Franken ist 2021 wieder viel passiert. Einige Geschehnisse haben wir im Jahresrückblick zusammengefasst.

Auch landesweit hat der Blick auf das zurückliegende Jahr einiges zu bieten - sogar wenn man die Corona-Pandemie einmal außen vor lässt.

Und eines steht schon jetzt fest: Die Silvesternacht wird überraschend warm. Also im Freien lässt sich mit einem Glas Sekt gut anstoßen. Handschuhe wird man in der Silvesternacht nicht brauchen.