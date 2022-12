So wichtig ist den Heilbronnern Silvesterfeuerwerk

Zwei Jahre wurde kein Feuerwerk verkauft - jetzt sind die Raketen und Böller wieder zu haben. Gibt es deswegen das große Knallen?

Nach zwei Jahren Corona-Pause werden seit Donnerstag wieder Feuerwerkskörper verkauft. Ist die Vorfreude groß, es nun wieder knallen zu lassen? Oder entfalten die Diskussionen um Feinstaub, Lärm und Unfallrisiken eine überzeugende Wirkung?

Das sagen Passanten in der Heilbronner Innenstadt:

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in der Heilbronner Innenstadt meinte ein Passant, jetzt wo es wieder ginge, möchte er auch nicht darauf verzichten, er bleibe aber moderat. Eine Frau fragt sich, warum an Silvester die ganze Welt "vollgeballert" werde, obwohl man sich das Jahr über Umweltschutz auf die Fahne schreibt. Ein anderer Mann mache es nur für die Kinder und ein Pärchen gibt zu, seit vierzig Jahren kein Feuerwerk gekauft zu haben, aber man schaue schon von der Terrasse, was es so zu sehen gibt.