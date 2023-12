Auf Weihnachten folgt Silvester, nach dem Gänsebraten kommt das Raclette. Wie viel Appetit haben die Heilbronner noch und wie ausgabefreudig sind sie in diesem Jahr ?

Drei Tage wurde geschlemmt, die Verwandtschaft hat den Kühlschrank leergeräumt, die Bäuche sind voll – schon steht Silvester vor der Tür. Wie halten‘s die Heilbronner? Unkompliziertes Resteessen oder doch traditionell Raclette und Fondue? Auf dem Wochenmarkt ist zwischen den Jahren einiges los.

Tradition oder Experimente? Das landet bei den Heilbronnern auf dem Teller

Obwohl Silvesterklassiker wie Raclette und Fondue nach wie vor hoch im Kurs stehen und manch einer auch alte Traditionen wie den Neujahrskarpfen hochhält, wächst die Experimentierfreude auf dem Wochenmarkt, meint Beschicker Jan Euchler.

Es wird erstaunlich traditionell gegessen. Aber die Experimentierfreude kommt, würde ich sagen.

Viele der Wochenmarktbesucher haben nach dem schweren Weihnachtsessen mehr Appetit auf Leichtes, wie Fischspezialitäten. Ganz zur Freude von Beschickerin Ursula Stiritz, an deren Stand die Schlange nicht abreißt. Jacobsmuscheln, Räucherlachs, Fischsalate und Garnelen gehen bei ihr in diesen Tagen überproportional häufig über die Ladentheke.

Alles, was halt schnell fertig ist, weil Weihnachten war großes Kochen, dann machen sich die Leute an Silvester ein bisschen weniger ein Geschäft.

Hört man sich unter den Marktbesuchern um, scheint sich das zu bestätigen. Viele kaufen auf den letzten Drücker, haben wenig Lust zu planen und entscheiden sich spontan. Einigen kommt es da gelegen, wenn von der Weihnachtsschlemmerei noch etwas übrig geblieben ist. Raclette ist auch deshalb so beliebt, weil es sich hervorragend zur Resteverwertung eignet. Trotzdem kommt der Klassiker nicht bei allen gut an. Ein Heilbronner Marktbesucher schüttelt da nur den Kopf: "Nee, nee das mach ich nicht. Da vergisst nur wieder einer das Pfännle drin oder so ein Quatsch und du hast nachher da so Briketts, das muss nicht sein!"

Für Racletteskeptiker wie ihn hat Marktbeschicker Jan Euchler eine moderne Alternative: Den einzelnen Ofenkäse im Holzförmchen. Statt ins Pfännchen kommen die typischen Raclettezutaten dann auf den Teller, der geschmolzene Käse wird darüber gelöffelt.

Am Festtagsessen wird in Heilbronn nicht gespart

Auch wenn die Geschmäcker verschieden sind, von Zurückhaltung in Zeiten der Teuerung ist auf dem Wochenmarkt zwischen den Jahren nichts zu spüren. Eine Marktbesucherin meint: „Wir wollen es uns gut gehen lassen, wenn dann richtig und dann wollen wir auch vernünftig essen und da sind wir eher nicht zögerlich, das wollen wir genießen.“

Im Moment sind die Leute sehr ausgabefreudig. Ich habe mich auf Weihnachten auch verkalkuliert, dachte es ist nicht so, aber es war gigantisch. Das Weihnachtsgeschäft war richtig gut.

Auch Jan Euchler merkt an seinem Käsestand im Vergleich zu den Vorjahren keinen Kundenrückgang. An den Feiertagen werde generell ein bisschen weniger aufs Geld geachtet, weiß er aus Erfahrung.

Also die Heilbronner essen sehr gerne und sie essen auch gerne gut, also viel besser, als man manchmal meint.

Bei gutem Essen kommt es nicht auf die Menge an, wenn es nach den befragten Kunden auf dem Markt geht. So meint eine Besucherin, sie hält es dieses Jahr so, dass alle Gäste eine Vorspeise mitbringen, auf ein Hauptgericht wird dann verzichtet. Und auch andere halten sich nach dem üppigen Gänsebraten und den Bergen von Weihnachtsgebäck zum Jahreswechsel lieber etwas zurück.

Gar nichts Großes, ganz gemütlich. Es wird einfach ein bisschen gegessen. Ein ganz seichtes Rübergleiten ins neue Jahr.

Leicht und beschwingt rutscht es sich ja auch deutlich leichter als Käse-beschwert im Essenskoma auf der Couch. Obwohl auch das etwas für sich hat, bevor dann am 2. Januar der Alltagstrubel aufs Neue beginnt.