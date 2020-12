Es steht fest: Die nächtliche Ausgangssperre und weitere strengere Corona-Regeln für die Stadt Heilbronn kommen ab Dienstag. Der Heilbronner Oberbürgermeister bezeichnete den vergangenen Sonntag in einer Mitteilung als einen schwarzen Sonntag für die Stadt.

93 neue infizierte Personen meldete das Städtische Gesundheitsamt Heilbronn am Sonntag an das Landesgesundheitsamt.

"Die Hoffnung, durch die positive Tendenz der letzten Woche eine Trendwende zu erreichen, hat sich leider nicht erfüllt." Harry Mergel, Oberbürgermeister von Heilbronn

Im Gegenteil: Am Sonntag verzeichnete Heilbronn die bisherige Höchstmarke von 93 Corona-Neuinfizierten pro Tag. Dies erfordert weitere restriktive Maßnahmen, so der Heilbronner OB (SPD).

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen ab Dienstag

"Auch in Heilbronn wird es Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr geben. Die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wird erweitert", kündigte Mergel am Montag in einem Pressegespräch an.

Das Verlassen des Hauses wäre demnach zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nur noch aus "triftigem Grund" möglich, zum Beispiel: um zur Arbeit zu gehen oder ein medizinischer Notfall liegt vor. Mergel appelliert in der Mitteilung an die Bürgerinnen und Bürger, die Regeln einzuhalten.

"In den nächsten Wochen wird es mehr denn je darauf ankommen, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren." Harry Mergel, Oberbürgermeister von Heilbronn

OB Mergel verkündet die Ausgangsbeschränkungen, die ab Dienstag gelten SWR

Friseurläden, Barbershops und Sonnenstudios müssen ebenfalls schließen. Veranstaltungen sind untersagt, Ausnahme sind Beerdigungen und Gottesdienste. Auch Sport- und Schwimmunterricht findet nicht mehr statt, zudem gilt die "Maskenpflicht" auch in Grundschulen und Kitas für das pädagogische Personal und sonstige Beschäftigte und im Umkreis von 50 Metern um Schulen, Kitas im öffentlichen Raum von montags bis freitags zwischen 7 Uhr bis 9 Uhr und 12 Uhr bis 17 Uhr.

Nach wie vor sei das Infektionsgeschehen in Heilbronn diffus mit vor allem familiären Häufungen. Die verschärften Regeln werden ab Dienstag in Kraft treten.

Heilbronn bleibt weiterhin Corona-Hotspot

Die Stadt überschritt zuletzt mehrere Tage in Folge den Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche und gilt damit als Hotspot-Region. Für solche Regionen hatte die baden-württembergische Landesregierung am Freitag einen Erlass verkündet, der Hotspot-Kommunen zu Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen auffordert.