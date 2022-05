Sieben-Tage-Inzidenzen erneut gesunken

per Mail teilen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in der Region Heilbronn-Franken weiter gesunken. Mit 418 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt der Wert im Stadtkreis Heilbronn erneut am niedrigsten. Gefolgt vom Kreis Schwäbisch Hall mit 514. Auch im Kreis Heilbronn ist der Wert weiter rückläufig und liegt laut Landesgesundheitsamt bei 624, im Main-Tauber-Kreis bei 641. Die höchste Inzidenz misst derzeit der Hohenlohekreis mit 666. Die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Intensivstation ist in Baden-Württemberg auf 147 gefallen.