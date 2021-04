Nach der Auszeichnung von drei Zukunftsprojekten aus der Region Heilbronn beim Landeswettbewerb "RegioWIN 2030" spricht der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel von einem guten Tag für Heilbronn-Franken. Insgesamt fließen rund 21 Millionen Euro in die Projekte. Dabei geht es unter anderem um Wasserstofftechnologie, so der Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, Andreas Schumm. Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Lampoldshausen (Kreis Heilbronn) soll ein Testzentrum für Unternehmen, aber auch für Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen entstehen, um dort Wasserstoffanwendungen zu testen, so Schumm. Zudem soll ein Beratungsangebot für Städte und Gemeinden zum Thema ÖPNV und wasserstoffbetriebener ÖPNV aufgebaut werden.