Umweltkatastrophe - Jagst leidet auch nach sieben Jahren noch

Sieben Jahre liegt der Mühlenbrand in Kirchberg nun zurück - und die Jagst hat sich von den Folgen noch immer nicht erholt. Zahlreiche Fischarten sind seither aus dem Fluss verschwunden.

Auch sieben Jahre nach der Umweltkatastrophe in der Jagst hat sich der Fischbestand noch nicht ausreichend erholt. Von den 28 Fischarten, die vor dem Unglück in der Jagst lebten, seien erst 18 wieder im Fluss zu finden. Außerdem sei das Gleichgewicht der Fischarten noch nicht wiederhergestellt, sagte Bruno Fischer vom Naturschutzbund Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall).

"Wir haben Arten, die sich überproportional vermehrt haben, weil die natürlichen Fressfeinde gefehlt haben, und wir haben andere Arten, wie zum Beispiel die Nase, die sich eben nicht fortpflanzen kann."

20 Tonnen toter Fische nach dem großen Fischsterben 2015 in der Jagst, ausgelöst durch Ammoniumnitrat. dpa Bildfunk Uwe Anspach/dpa

Jagstunglück nach Mühlenbrand In der Nacht vom 22. auf den 23. August 2015 hatte die Lobenhäuser Mühle bei Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) gebrannt. 2,6 Millionen Euro Sachschaden sind entstanden. Eine neue Lagerhalle des Landhandels und einige Silos konnte die Feuerwehr damals nicht mehr retten. Bei den Löscharbeiten kam es zu einem Unfall: Mit Düngemittel verunreinigtes Löschwasser gelangte in den Fluss, weil ein Regenüberlaufbecken undicht war. Das Düngemittel war auf dem Gelände der Mühle gelagert worden. Über 20 Tonnen Fisch verendeten.

14 Millionen Euro für Aktionsprogramm Jagst

Nach dem Unglück in der Jagst hatte das Land ein Aktionsprogramm gestartet, um die Natur wieder ins Lot zu bringen. Das Programm wirke, hieß es aus dem Umweltministerium - der Fluss werde naturnaher und widerstandsfähiger. Tatsächlich ist in den vergangenen sieben Jahren vieles passiert, bestätigt Bruno Fischer vom Naturschutzbund:

"Der Fischbestand hat sich stark verbessert, aber es ist noch nicht so wie vor 2015.“

In den ersten Tagen 20 Tonnen tote Fische in der Jagst

Ammoniumnitrathaltiges Düngemittel, das mit Löschwasser in die Jagst gelangt war, war besonders für Fische hochgiftig, da aus Ammonium Ammoniak entsteht. Insgesamt wurden in den ersten Tagen nach dem Brand einer Mühle rund 20 Tonnen tote Fische aus der Jagst geborgen.

Mühlenbrand in Kirchberg-Lobenhausen: Verunreinigtes Löschwasser hatte nach dem Brand ein Fischsterben in der Jagst ausgelöst. dpa Bildfunk picture alliance/Sven Friebe/dpa

Freiwillige pumpen Wasser aus der Jagst

Vom Landratsamt Schwäbisch Hall fühlten sich manche Bürgerinnen und Bürger im Stich gelassen. In Langenburg-Bächlingen (Kreis Schwäbisch Hall) griffen sie in ihrer Not zur Selbsthilfe und pumpten Wasser aus der Jagst. Auch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) stellten in den Tagen nach dem Brand mehrere Hochleistungspumpen entlang des Flusses auf. Große Mengen an Flusswasser wurden herausgezogen, umgewälzt und wieder zurückgeführt.

Zwei Wochen lang floss das für Tier- und Pflanzenwelt giftige Löschwasser in der Jagst flussabwärts. Kurz nach dem Brand passierte es den Hohenlohekreis, bis es die Mündung in den Neckar bei Bad Friedrichshall-Jagstfeld (Kreis Heilbronn) erreichte.