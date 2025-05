Der Polizei geht in der City Dealer ins Netz: Druck auf Heilbronner Brennpunkte steigt

per Mail teilen

Heilbronn bleibt im Visier der Polizei: Beim Sicherheitstag 2025 haben Einsatzkräfte mit gezielten Kontrollen in der Innenstadt reagiert. Dabei ging auch ein Dealer ins Netz.

Dealer, Messer, Platzverweise – die Heilbronner Innenstadt bleibt ein Brennpunkt. Beim länderübergreifenden Sicherheitstag 2025 hat die Polizei deshalb am Dienstag massive Kontrollen durchgeführt. Auch im gesamten Kreis Heilbronn waren die Beamtinnen und Beamten unterwegs - mit Erfolg. Insgesamt wurden rund 50 Menschen in der Heilbronner Innenstadt kontrolliert.

Marihuana, Amphetamin, Arnzeimittel: Etliche Verstöße in Heilbronn

Bereits kurz nach dem Start der Kontrolle in der Heilbronner City schlug die Polizei zu: In verkaufsfertigen Plomben trug ein 21-Jähriger Marihuana bei sich. Ein anderer hatte Amphetamin im Gepäck und auch illegale Arzneimittel wurden bei einem weiteren gefunden.

Auch die Bereiche rund um den Hauptbahnhof, den Heilbronner Stadtgarten oder auch die Harmonie sind Brennpunkte. Dort stellten die Einsatzkräfte erneut mehrere Verstöße fest: Ein Mann hielt sich unerlaubt in der Stadt auf, andere missachteten bestehende Aufenthaltsverbote. Eine Zivilstreife wurde zudem beleidigt, E-Scooter-Fahrer fuhren ohne Versicherung - und auch hier wurden wieder Drogen sichergestellt.

Die Beamten haben nach mehreren Vorfällen in der City von Heilbronn jetzt vor allem die Szenetreffpunkte im Visier - hier vor der Harmonie. Am Dienstag ging den Beamten ein Dealer ins Netz. Pressestelle Polizeipräsidium Heilbronn

Insgesamt wurden im Laufe des Einsatzes elf Ermittlungsverfahren und sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dealer geschnappt: Auch Kreis Heilbronn im Fokus

Doch nicht nur in der Stadt, auch im Umland wurde kontrolliert. In Eppingen (Kreis Heilbronn) blitzte die Polizei Raser, stoppte Fahrer mit Handy am Ohr und ohne Führerschein. Außerdem wurde bei einem Minderjährigen eine E-Shisha beschlagnahmt.

An den Bahnhöfen von Neckarsulm, Bad Friedrichshall und auch Möckmühl (alle Kreis Heilbronn) wurden Drogenbesitz, Unterschlagung und Verstöße gegen das Verkehrsrecht festgestellt. In Weinsberg (Kreis Heilbronn) fiel ein Kind mit E-Roller auf. Auf der B293 wurden 243 Tempoverstöße gezählt, der Schnellste fuhr 103 km/h bei erlaubten 50.

Bilanz des Heilbronner Polizeipräsidiums: Weiterhin Handlungsbedarf

Das Polizeipräsidium Heilbronn zeigte sich nach dem Sicherheitskontrollen zufrieden. Die Vielzahl an Verstößen belege aber, wie wichtig solche Aktionen weiterhin sind, "um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und Verkehrsteilnehmer für bestehende Regeln zu sensibilisieren", heißt es.

Kontrollen im Kreis Schwäbisch Hall: Viele Ordnungswidrigkeiten

Von 6 bis 22 Uhr waren auch Polizeibeamte im Kreis Schwäbisch Hall unterwegs. Insgesamt, so heißt es vom zuständigen Polizeipräsidium Aalen, wurden 346 Personen und 180 Fahrzeuge kontrolliert. Die Zahl der Beanstandungen war laut Bericht beachtlich: Denn es wurden 326 Ordnungswidrigkeiten und drei Straftaten festgestellt.