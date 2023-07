Sicherheitskonzept für Heilbronner Volksfest

Für das Heilbronner Volksfest wurde im Vorfeld ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Die Polizei erwartet auf dem zehntägigen Fest aber keine außergewöhnlichen Probleme.

Im Vorfeld des Heilbronner Volksfestes haben sich Polizei und Veranstalter abgestimmt: Zum Beispiel wird es einen Sanitätsdienst und einen privaten Sicherheitsdienst geben. Außerdem werden zusätzliche Polizeibeamte und eine mobile Wache vor Ort auf der Theresienwiese sein.

Polizei rechnet mit friedlichem Fest

Die Heilbronner Polizei rechnet nach eigenen Angaben nicht mit ausufernder Gewalt oder großen Schlägereien. Man gehe von einem ruhigen, durchschnittlichen Fest aus, hieß es. Alkoholbedingte Straftaten oder Taschendiebstähle gäbe es bei solchen Großveranstaltungen aber immer.

Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) wird am Freitag um 18 Uhr das Fass anstechen. Dann starten zehn Tage Heilbronner Volksfest, unter anderem mit Spartag am 12. Juli, Studi- und Azubi-Abend am 14. Juli und dem Abschluss-Feuerwerk am 16. Juli.