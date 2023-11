Heilbronner fühlen sich auf Weihnachtsmarkt sicher

Die Anschläge auf die Weihnachtsmärkte in Berlin und Straßburg sind lange her. Spielen sie beim Sicherheitsgefühl auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt noch eine Rolle?

Die Heilbronnerinnen und Heilbronner haben ein gutes Gefühl, wenn sie über den Weihnachtsmarkt schlendern. Bei einer nicht repräsentativen SWR-Umfrage, gab es niemanden, der sich wegen der Anschläge in Berlin 2016 und Straßburg 2018 unsicher fühlt.

Passieren könne überall was, dann dürfe man ja gar nicht rausgehen, so eine Frau auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt. Auch ihr Mann pflichtet ihr bei. Dann könne man ja auch zuhause bleiben. Ein junger Vater, der mit seinem kleinen Sohn vom Riesenradfahren kommt, hat keine Angst. Er fühlt sich sehr wohl und schätzt die schöne Atmosphäre. Eine andere Besucherin hat ebenfalls ein gutes Gefühl, auch wenn sie nachts in Heilbronn unterwegs ist. Gut finde sie, dass hier die Polizei auf dem Weihnachtsmarkt präsent ist und an die könne man sich ja im Notfall wenden.

Poller als Lkw-Barriere

Für Großveranstaltungen, wie den Heilbronner Weihnachtsmarkt, gibt es auch immer ein Sicherheitskonzept. Neu in diesem Jahr sind unter anderem große schwarze Poller als Barrieren an den Weihnachtsmarkteingängen, so Steffen Schoch von Heilbronn Marketing. Er blickt aber relativ entspannt auf die diesjährige Weihnachtsmarktsaison in Heilbronn.

Keine erhöhte Sicherheitslage

Steffen Schoch sieht für dieses Jahr keine erhöhte Sicherheitslage.

Ich kann sagen, dass wir im völlig normalen Rahmen sind, also keine erhöhte Sicherheitslage haben.

Es gebe Maßnahmen, die sich auch in den letzten Jahren bewährt hätten, die auch in diesem Jahr umgesetzt würde, so Schoch weiter.