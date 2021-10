Sicherheitsgefühl in Stadt soll weiter verbessert werden

In Heilbronn soll das Sicherheitsgefühl weiter verbessert werden. Das ist das Ergebnis eines Arbeitstreffens von Polizei und Stadt. Nach den Auswertungen der Polizei ist Heilbronn weiterhin die sicherste Großstadt in Baden-Württemberg, heißt es in einer Mitteilung. In allen Bereichen, insbesondere im öffentlichen Raum, seien Straftaten zurückgegangen. Betont wird die gute Zusammenarbeit von Polizei und Stadt auf allen Ebenen. Wichtig sei weiter vor allem die Präsenz der Sicherheitskräfte in der Innenstadt. Es gehe um Sehen und Gesehen werden, so der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker.