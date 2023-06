per Mail teilen

Viele Unternehmen und der öffentliche Sektor weisen Schwachstellen bei der IT-Sicherheit auf. Das ergab der erste Sicherheitsbericht von Schwarz Digital mit Sitz in Neckarsulm.

Die Gefahr durch Hackerangriffe werde immer noch unterschätzt. Das geht aus dem sogenannten Cyber Security Report von Schwarz Digital, der Cybersecurity-Firma der Schwarz Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), hervor. Vor allem die IT-Sicherheit vieler deutscher Unternehmen und im öffentlichen Sektor weise zahlreiche Schwachstellen auf. Bei allen untersuchten Organisationen bestehe dringender Nachholbedarf, um die Anwendungen und Systeme im Internet zu schützen.

Schaden durch Hackerangriffe: über 200 Milliarden Euro

Die Verschlüsselungsmethoden seien häufig veraltet und nicht den neuen weltweit mobil arbeitenden Menschen angepasst worden, heißt es im Report. Im Schnitt gebe es bei Organisationen rund 11.000 Sicherheitslücken, die von Angreiferinnen und Angreifern ausgenutzt werden könnten.

Für die Studie hatte Schwarz Digital im Februar 213 große Unternehmen, 35 Flughäfen und die zehn größten Städte Deutschlands untersucht. Allein der deutschen Wirtschaft entstehen laut Schwarz Digital jährlich Schäden in Höhe von mehr als 200 Milliarden Euro durch Hackerangriffe.

Opfer von Hackerangriffen auch in Heilbronn-Franken

Auch in der Region Heilbronn-Franken sind zahlreiche Unternehmen Opfer von Hackerangriffen geworden. So wurde beispielsweise im Oktober vergangenen Jahres die Produktion der Tageszeitung "Heilbronner Stimme" lahmgelegt. Tagelang konnte die Zeitung nicht gedruckt werden. Der Schaden liege im siebenstelligen Eurobereich, sagte Stimme-Chefredakteur Uwe Ralf Heer in der Vergangenheit dem SWR.

Eine Million Euro Schaden an der Hochschule

Kurze Zeit später ging auch bei der Hochschule Heilbronn nichts mehr. Dort musste ein neues, sichereres System geschaffen werden, um künftig den Schaden möglicher Hackerangriffe gering zu halten. Denn verhindern könne man sie laut einer Sprecherin nicht, hieß es damals.

Der durch den Angriff auf die Hochschule Ende Oktober 2022 entstandene Schaden wird von der Sprecherin auf rund eine Million Euro beziffert. Der personelle Aufwand, der zur weiteren Abwehr des Angriffs und zum Aufsetzen des Ersatz- und des neuen Systems nötig war, lasse sich nicht beziffern.