Befragung zum Sicherheitsgefühl startet

Die Stadt Heilbronn startet am Montag ihre Sicherheitsbefragung. Nach Angaben der Kommune können sich 25.000 zufällig ausgewählte Heilbronnerinnen und Heilbronner dazu äußern, wie sicher sie sich in ihrer Stadt fühlen. Bis zum Herbst soll die Befragung ausgewertet sein, hat der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) angekündigt. "Wir sind ja bekanntlich der sicherste Stadtkreis in Baden-Württemberg. Aber es gibt viele Menschen, die das so nicht nachempfinden können, weil ihr subjektives Gefühl Ihnen etwas anderes sagt." Mit der Befragung erhofft die Stadt sich Aufschluss darüber, wie es zu dieser Diskrepanz zwischen dem objektiven und subjektiven Sicherheitsgefühl kommt.