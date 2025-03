In Mannheim helfen nach der Amokfahrt am Rosenmontag Notfallseelsorge-Teams aus dem Kreis Heilbronn. In Gundelsheim und Gerabronn stehen derweil die letzten Umzüge an.

Am Faschingsdienstag läuft auch in Heilbronn-Franken der Endspurt des närrischen Treibens. Die Sicherheitskonzepte wurden trotz des tödlichen Vorfalls in Mannheim nicht verschärft. Am Dienstag sind erneut Helferinnen und Helfer aus Heilbronn-Franken nach Mannheim gefahren, um vor Ort zu unterstützen. Bei der Amokfahrt mit einem Auto waren am Montag zwei Menschen getötet worden, weitere wurden teils schwer verletzt.

DRK-Notfallseelsorger aus dem Raum Heilbronn

Angefordert wurden unter anderem Notfallseelsorge-Teams aus dem Kreis Heilbronn. Laut eines Sprechers vom Deutschen Roten Kreuz in Abstatt (Kreis Heilbronn) geht es vor allem um psychologische Unterstützung für Opfer und Ersthelfende. Zehn Einsatzkräfte von der psychosozialen Notfallversorgung des DRK und der ökumenischen Notfallseelsorge seien schon am Montag vor Ort gewesen. Jetzt gehe der Einsatz weiter. Zur Unterstützung waren am Montag zudem Polizistinnen und Polizisten der Heilbronner Polizei nach Mannheim gefahren.

In Gundelsheim ziehen die Narren durch die Straßen

In der Region Heilbronn-Franken wird derweil der Faschings-Endspurt gefeiert. Verschärft wurden die Konzepte auf die Schnelle aber nicht, sagten Verantwortliche dem SWR. "Wir tun ohnehin schon viel", eine Änderung des Sicherheitskonzepts wäre so kurzfristig auch kaum möglich, berichtete Hans-Peter Bechtold vom Gundelsheimer Carneval-Verein.

"Wir bleiben wachsam, aber lassen uns den Spaß nicht nehmen."

Die Narren sind am Faschingsdienstag in Gundelsheim unterwegs SWR

Zehntausende Menschen werden erwartet

Rund 17.000 Närrinnen und Narren sind im vergangenen Jahr beim Faschingsumzug in Gundelsheim dabei gewesen, in diesem Jahr werden ähnliche Zahlen erwartet. Auch zum Faschings mit Pferdemarkt in Gerabronn sind wieder tausende Menschen angereist. Das Sicherheitskonzept sei schon lange vorher verstärkt worden, sagte Bürgermeister Christian Mauch (parteilos) dem SWR. Unter anderem werden die Zufahrtsstraßen mit großen Schleppern gesichert.

Große Motivwagen und närrisches Treiben gibt es am Dienstag auch in Gerabronn SWR

Nach dem Vorfall in Mannheim haben die Verantwortlichen beispielsweise in Heidelberg, Schwetzingen, Brühl (alle Rhein-Neckar-Kreis) und Buchen-Hainstadt (Neckar-Odenwald-Kreis) ihre Fastnachtsumzüge am Dienstag abgesagt.

Faschingsumzug in Assamstadt ohne Vorkomnisse

Beim Rosenmontags-Umzug in Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) hatte die Polizei zusammen mit den Rettungskräften zum Ende des Umzugs nach dem Vorfall in Mannheim die Zufahrtswege zur Sicherheit zugestellt und abgesperrt. Rund 30.000 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, Zwischenfälle gab es keine.