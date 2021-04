Steffanie Rainer hatte keine Lust mehr auf Shampoo in Plastikflaschen - also hat sie eine Auffüllstation für Mehrwegflaschen gebaut. Sie zeigt Start-up-Gründung in der Elternzeit.

"Without me" - Ohne mich, ist der Name ihrer Firma und Steffanie Rainers Motto: „Ich habe einfach keine Lust den Plastikmüll, ob es im Drogeriemarkt oder im Supermarkt ist, überall mitzumachen. Ohne mich!" Sie wollte ihren eigenen Weg gehen. Also hat sie eine Auffüllstation für Shampoo entwickelt.