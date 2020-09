per Mail teilen

Vor dem Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) sind zwei Männer wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Sie haben in einer Flüchtlingsunterkunft im Bereich Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) zwei Mädchen belästigt. Der Vorfall liegt gut zwei Jahre zurück. Die beiden 20 und 23 Jahre alten Männer haben laut Anklage zwei damals 14-jährige Mädchen in einer Toilette gegen deren Willen geküsst, teilweise mit Gewalt. Außerdem hätten sie die Mädchen im Intimbereich berührt. Schließlich konnten alarmierte Polizisten eingreifen. Am Donnerstag wurde der 23-Jährige zu einem Jahr und vier Monaten verurteilt, der 20-Jährige zu einer Jugendstrafe von acht Monaten, beides auf Bewährung ausgesetzt. Die Verteidigung hatte Freispruch beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.