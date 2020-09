Eine 15-jährige Schülerin ist am Montagnachmittag in Schwäbisch Hall von zwei Männern sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wartete die Jugendliche an der Bushaltestelle am Schulzentrum-West und wurde dort von den beiden am Po berührt. Die Grapscher flüchteten, als ein schwarzes Auto mit zwei Männern anhielt. Diese werden von der Polizei jetzt als Zeugen gesucht.