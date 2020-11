Nach vermehrten Garageneinbrüchen in den Kreisen Hohenlohe und Heilbronn ist noch unklar, ob ein Zusammenhang besteht. Die Häufung sei aber auffällig, so ein Polizeisprecher. Ob möglicherweise eine Bande am Werk ist, könne man noch nicht sagen. In den vergangenen zwei Wochen gab es laut Polizei 15 Einbrüche vor allem in den Bereichen Künzelsau, Forchtenberg, Bretzfeld (alle im Hohenlohekreis) und Jagsthausen (Kreis Heilbronn). Oft gelangten die Einbrecher durch unverschlossene Tore in die Garagen, teils stiegen sie auch durch Fenster oder Seiteneingänge ein. Sie erbeuteten unter anderem Fahrräder, Autoreifen oder Werkzeuge. Der Wert der Beute wird auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt.