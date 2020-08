per Mail teilen

Eine Seniorin hat in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) ihr Auto verwechselt und ist mit dem falschen Wagen nach Hause gefahren. Der Besitzer ging von einem Diebstahl aus und alarmierte die Polizei.

Der 20-Jährige hatte am Samstag seinen Wagen auf einem Supermarktparkplatz in Oberrot abgestellt und ging einkaufen. Die Schlüssel ließ er nach Polizeiangaben auf dem Beifahrersitz liegen.

Die Seniorin stieg in den Wagen und fuhr davon - allerdings ohne Absicht. Sie glaubte, in ihrem Auto zu sitzen. Als der rechtmäßige Besitzer vom Einkaufen zurückkam war also sein Auto weg. Er meldete es bei der Polizei als gestohlen.

Beide Autos waren von derselben Marke und blau. Der Sohn der 80-Jährigen bemerkte später am Kennzeichen, dass das falsche Auto in der Garage stand.