Seniorin um 18.000 Euro betrogen

Eine Seniorin wurde am Donnerstag in Flein (Kreis Heilbronn) Opfer eines Enkeltricks und dabei um über 18.000 Euro betrogen. Die 91-Jährige war von einer jüngeren Frau mit weinerlicher Stimme und schwäbischem Dialekt angerufen worden. Die Anruferin gab vor, deren Enkeltochter zu sein und sich in einer Notlage zu befinden. Die Seniorin hob daraufhin ihr Erspartes ab und übergab das Geld - wie am Telefon besprochen - einem ihr unbekannten Mann. Dieser soll etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er habe eine helle Hautfarbe gehabt und ohne erkennbaren Dialekt oder Akzent gesprochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.