Bei einem Brand in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine 81-Jährige ums Leben gekommen. Das Feuer war laut Polizei gegen 23:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz ausgebrochen. Die 81-Jährige konnte von der Feuerwehr nur noch leblos aus der Wohnung geborgen werden. Sie starb laut Polizei offenbar an den Folgen des Brandes. Die Feuerwehr war mit 46 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.