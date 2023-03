per Mail teilen

Weil Personal fehlt, wird das Seniorenzentrum in Tauberbischofsheim-Distelhausen vorerst weitestgehend geschlossen. Betroffen sind 26 Menschen in der stationären Pflege.

Der um sich greifende Personalmangel macht auch vor dem Seniorenzentrum St. Hannah in Tauberbischofsheim-Distelhausen (Main-Tauber-Kreis) nicht Halt. Deswegen müsse es vorerst weitestgehend geschlossen werden. Betroffen seien 26 Menschen in der stationären Pflege, heißt es in einer Mitteilung der BBT-Gruppe.

Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner werden noch in dieser Woche ins benachbarte Seniorenzentrum Haus Heimberg in Tauberbischofsheim verlegt, vorübergehend, wie es heißt. Unvorhersehbare und längere Krankheitsausfälle bei den Pflegefachkräften hätten zu diesem Schritt geführt.

Suche nach Fachkräften erfolglos

Die Suche nach Fachkräften blieb laut Mitteilung der BBT-Gruppe erfolglos. Alle Beschäftigten aus Distelhausen arbeiten künftig in Tauberbischofsheim. Das betreute Wohnen mit insgesamt acht Wohnungen ist von der Schließung nicht betroffen, heißt es.

Man wolle versuchen, neue Wohnformen und Versorgungsstrukturen zu etablieren, um flexibler pflegebedürftige Menschen zu versorgen. Hohe Auflagen der Politik, wie beispielsweise die in Baden-Württemberg vorgeschriebene Fachkraftquote von 50 Prozent, machen es den Heimen immer schwerer, Schichten fachgerecht zu besetzen, so die BBT-Gruppe.