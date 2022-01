Einweihung: Seniorenbüro mit Quartierstreff

Der Heilbronner Verein "Senioren für andere" weiht am Donnerstag sein Seniorenbüro mit Quartierstreff ein. Die Landesbaugenossenschaft hat die Räume in der Charlottenstraße in Heilbronn für rund 400.000 Euro umgebaut und vermietet sie an den Verein. Beteiligt ist auch die Stadt. Die ganze Nachbarschaft profitiere von dem zukunftsweisenden Konzept, heißt es in einer Mitteilung. Der Verein "Senioren für andere" vertritt und fördert in Heilbronn das ehrenamtliche Engagement älterer Menschen. Es gibt unter anderem Internet-Hilfe, einen Theaterkreis und einen Fahrrad-Reparaturtreff. Die Einweihung des neuen Seniorenbüros in Heilbronn beginnt um 14 Uhr.