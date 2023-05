Senioren-Ehepaar in Lauffen am Neckar um 150.000 Euro geprellt

Telefonbetrüger haben ein Senioren-Ehepaar aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) um seine Ersparnisse in Höhe von 150.000 Euro gebracht.

Ein Senioren-Ehepaar aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) wurde von Telefonbetrügern um Ersparnisse in Höhe von 150.000 Euro gebracht. Die Betrüger hätten den 74 und 75 Jahre alten Opfern weisgemacht, dass ihre Tochter einen tödlichen Autounfall verursacht hätte, so die Polizei. Nur eine Kautionszahlung in Höhe von 150.000 Euro könne die Tochter aus der Untersuchungshaft bringen.

Das Ehepaar händigte die Summe am Donnerstag an eine vermeintliche Mitarbeiterin der Gerichtskasse Heilbronn aus. Der Betrug fiel erst auf, als der Vater seine Tochter eine Stunde später anrief.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Die Polizei mahnt: Angerufen würde nie von der Nummer 110 aus! Wer einen fragwürdigen Anruf bekommt, sollte sich laut Polizei nicht unter Druck setzen lassen und auflegen, sobald etwas merkwürdig zu sein scheint. Man sollte niemals über persönliche finanzielle Verhältnisse am Telefon sprechen. Und die Polizei empfiehlt, sich mit Angehörigen oder der Polizei über verdächtige Telefonanrufe auszutauschen.