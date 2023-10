Die Betrüger versuchen mit immer neuen Maschen, ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Ein Senior in Lauffen hat nun durch mehrere falsche Polizisten 90.000 Euro verloren.

Ein 86 Jahre alter Mann aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ist von mehreren falschen Polizisten um 90.000 Euro betrogen worden. Er tauschte nach Aufforderung erst sein Bargeld in Gold um, das ihm dann aus seiner Garage gestohlen wurde. Das teilt die "richtige" Polizei in Heilbronn mit.

Geld in Gold getauscht

Schon im September hatten die Betrüger bei dem Mann an der Haustür geklingelt und gefragt, ob er alleine wohne. Der 86-Jährige sei dann später von einem weiteren falschen Polizisten angerufen worden. Dieser warnte ihn vor einer Einbrecher-Bande, die in der Nachbarschaft unterwegs sei. Um die Bande auf frischer Tat zu erwischen, solle er sein Geld in Gold tauschen und als Falle in der Garage ablegen. Das Gold wurde von den Betrügern dann gestohlen. Die Geschichte geht aber noch weiter.

Bekannte des Mannes lässt Schwindel auffliegen

Die Betrüger forderten den Mann in weiteren Telefonaten auf, seine Geldanlagen aufzulösen. Das klappte aus technischen Gründen glücklicherweise nicht. In dieser Woche ist der Senior dann gebeten worden, 7.500 Euro auf ein Konto zu überweisen. Weil es dabei Probleme mit der Kontonummer gab, ging der 86-Jährige zur Bank. Dort stand zufälligerweise eine Bekannte des Mannes neben ihm am Schalter und bemerkte den Schwindel.