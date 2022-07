Am SWR-Sender am Standort Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) werden am Donnerstagvormittag Wartungsarbeiten durchgeführt. Deswegen können alle SWR-Hörfunkprogramme in der Zeit zwischen 09:35 und 10 Uhr sowie zwischen 14 und 15 Uhr nicht empfangen werden.