Am heutigen Dienstag kann es im Main-Tauber-Kreis zu Aussetzern im Radioprogramm des SWR kommen. Der Grund sind Wartungsarbeiten am Senderstandort Grünsfeld.

Am Senderstandort Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) findet am Dienstag eine Inspektion der Sendeanlage des SWR statt. Aus diesem Grund kann es am Vormittag zwischen 10:05 Uhr und elf Uhr dort zu Programmausfällen kommen oder zumindest die Leistung reduziert werden.

UKW-Programme betroffen

Betroffen sind die UKW-Programme von SWR4 Baden-Württemberg auf der 90,4 Megaherz, SWR1 und SWR3.