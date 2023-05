per Mail teilen

Am Freitag kann es weiterhin zu Aussetzern im Radioprogramm des SWR und DASDING kommen. Der Grund sind Reparaturarbeiten.

Noch bis 17 Uhr am Freitag kann es in der Region Heilbronn-Franken immer wieder zu kurzzeitigen Programmausfällen bei den Radioprogrammen des SWR kommen. Betroffen sind SWR4 und DASDING, also die UKW-Frequenzen 99,5 und 93,1.

Grund sind Reparaturarbeiten

Grund für die Sendeausfälle sind Reparaturarbeiten am Senderstandort Weinsberg (Kreis Heilbronn). Ab voraussichtlich 17 Uhr soll der Empfang wieder wie gewohnt möglich sein.