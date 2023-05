per Mail teilen

Viele haben es am Mittwoch bereits bemerkt: das Radio setzt plötzlich aus. Das liegt an kurzzeitigen Programmausfällen bei den Programmen des SWR. Ursache sind Reparaturarbeiten.

Am Mittwoch kann es in der Region Heilbronn-Franken immer wieder zur kurzzeitigen Programmausfällen bei den Radioprogrammen des SWR kommen. Betroffen sind SWR4 und DASDING, also die UKW-Frequenzen 99,5 und 93,1.

Reparaturarbeiten am Senderstandort Weinsberg

Grund für die Sendeausfälle sind Reparaturarbeiten am Senderstandort Weinsberg (Kreis Heilbronn), die voraussichtlich noch bis 17 Uhr am Mittwoch dauern werden.