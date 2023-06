per Mail teilen

Am heutigen Donnerstag werden im Main-Tauber-Kreis zeitweilig alle Radioprogramme des SWR abgeschaltet. Der Grund sind Wartungsarbeiten am Senderstandort Bad Mergentheim.

Am Sendemast des SWR in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) findet am Donnerstag eine Inspektion statt. Aus diesem Grund kann es wegen der Abschaltung der UKW- und DAB+-Sender im Zeitraum zwischen 9 und 14 Uhr kurzzeitig zu Programmausfällen bei allen SWR-Radioprogrammen kommen. Betroffen sind folgende Orte: Tauberbischofsheim, Niederstetten, Schrozberg, Uffenheim, Ochsenfurt sowie Bad Mergentheim.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (87,8 MHz), SWR2 (93,2 MHz), SWR3 (99,7 MHz), SWR4 Heilbronn (105,5 MHz) sowie DASDING (100,5 MHz).

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 9D (SWR BW N).