Wohnraumsuche für Studierende in Heilbronn schwierig

Zum neuen Semester gibt es in Heilbronn viele neue Studierende. Eine Wohnung, ein WG-Zimmer oder ein Zimmer in einem Wohnheim zu bekommen, stellt aber viele vor Probleme.

Das Wintersemester 2023/2024 ist gestartet. Für die Studierenden der Hochschule Heilbronn (HHN) ging die Vorlesungszeit bereits am 25. September los, für die Studierenden der TUM (Technische Universität München) Campus Heilbronn geht es erst in der kommenden Woche los. Und dieser unterschiedliche Start der Vorlesungszeit macht vor allem den Studierenden der TUM zu schaffen. Denn wenn sie ein Zimmer benötigen, sind die meisten schon vermietet.

Die Wohnheime sind schon ausgebucht. Aber wir versuchen immer zu helfen und Interimslösungen zu finden.

Beliebte Studiengänge in Heilbronn

Bereits am vergangenen Freitag waren mehrere Hundert Erstsemester der TUM am Bildungscampus in Heilbronn für einen "Welcome Day" mit Begrüßungen und Campus-Touren. Zum neuen Semester starten an der Hochschule Heilbronn 1.200 Erstsemester. Zusätzlich beginnen über 200 ein berufsbegleitendes Studium.

Die HHN verzeichnet vor allem bei den technischen Studiengängen ansteigende Einschreibungszahlen, sagt Vanessa Offermann, Pressesprecherin der HHN. "Das freut uns gerade im Hinblick auf den bestehenden Fachkräftemangel", so Offermann weiter. Vor allem das Informatik-Studienangebot liege im Trend.

Ebenso sieht es an der DHBW (Duale Hochschule Baden-Württemberg) in Heilbronn aus, auch hier sind digitale und Informatikstudiengänge besonders beliebt, teilt die DHBW Heilbronn auf SWR-Anfrage mit. Hier studieren in diesem Semester über 1.500 Studierende am Campus Heilbronn, die Erstsemesterzahlen sind dieses Jahr um 14 Prozent gestiegen.

Die Hochschule Heilbronn verzeichnet ansteigende Einschreibungszahlen, vor allem bei den technischen Studiengängen. SWR Simon Bendel

Wohnungssuche auch für Studierende in Heilbronn herausfordernd

Doch eine Wohnung, ein WG-Zimmer oder ein Zimmer in einem Wohnheim zu bekommen, ist für viele eine Herausforderung. Es gibt zwar eine Vielzahl an Wohnoptionen für Studierende in Heilbronn, sagt Vanessa Offermann. So gibt es beispielsweise Wohnheime des Studierendenwerks Heidelberg sowie private Wohnheime. Allerdings muss man sich um einen Wohnheimplatz frühzeitig kümmern, denn die Nachfrage ist enorm.

Das stellt ein Problem für die Studierenden der TUM dar, denn für sie fängt das Semester später an. Sie haben dann größere Probleme, überhaupt noch einen Wohnheimplatz zu ergattern, sagt Constanze Wagenblast, die sich an der TUM um das Thema Wohnen kümmert.

Die Lage in den Wohnheimen, gerade von den Studierendenwerken, ist sehr angespannt.

Die Kapazitäten reichen einfach nicht aus, sagt sie. Falls Studierende überhaupt kein Zimmer finden, würden sie aber unterstützt und nach Zwischenlösungen gesucht.

Studierende bangen noch um Visa - Studierendenzahlen können sich noch ändern

Die TUM Heilbronn zieht Studierende aus der ganzen Welt an; rund 80 Prozent kommen aus 99 Ländern. Einige Studierende, die schon eine Zusage für die TUM erhalten haben, bangen noch um Visa und können deshalb nicht pünktlich zum Semesterstart da sein, weshalb sich die Zahl der Erstsemester noch ändern könne, so Kerstin Besemer, Pressesprecherin der TUM.

Die Zahl der Neueinschreibungen ist aber insgesamt stabil geblieben, so Besemer weiter. Derzeit sind 525 Studierende eingeschrieben. An der TUM ist der Bachelorstudiengang "Management and Technology" am beliebtesten, obwohl er schon am längsten angeboten wird. Informatik werde aber auch hier immer gefragter.